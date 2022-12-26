ЗСУ вразили 9 пунктів управління ворога, - Генштаб

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Згідно з інформацією, протягом минулої доби противник завдав 1 авіаційний та 5 ракетних ударів, здійснив понад 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, у місті Старобільськ Луганської області в обладнаний окупантами військовий шпиталь за останній час доставлено близько 50 важкопоранених військовослужбовців ворога. У місті Горлівка Донецької області через нестачу донорської крові всіх працівників медичних установ зобов’язали здавати кров відповідно до складеного графіку.

Авіація Сил оборони протягом минулої доби завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ окупантів. А ракетники і артилеристи ЗСУ уразили 9 пунктів управління, 2 райони зосередження живої сили та 2 інші важливі об’єкти противника.

Обстріли регіонів України

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін, ворог зберігає військову присутність вздовж державного кордону, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Винторівка, Манухівка, Рижівка та Ворожба Сумської області.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка, Вільхуватка, Чугунівка, Новомлинськ та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках ворог завдав вогневого ураження по районах більш як 25 населених пунктів. Серед них - Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Стельмахівка, Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка і Торське на Донеччині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв позиції наших військ в районах понад 20 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Яковлівка, Соледар, Бахмут, Опитне, Озарянівка, Нью-Йорк, Авдіївка, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневого впливу зазнали Вугледар, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому напрямку обстріляно райони понад 25 населених пунктів. Серед них Гуляйполе, Червоне, Степове, Малі Щербаки, Щербаки і Чарівне Запорізької області та Нікополь - Дніпропетровської.

На Херсонському напрямку противник продовжує артилерійські обстріли населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів Республіканець, Тягинка, Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове і Велетенське Херсонської області та місто Херсон.

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