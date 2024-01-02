ЗСУ за допомогою HIMARS знищили найсучасніший радіолокаційний комплекс Росії

Про це повідомило командування Сил спеціальних операцій ЗСУ.

Українські військові за допомогою HIMARS знищили комплекс артрозвідки 1К148 "Ястреб-АВ".

"Під час ведення розвідки на Південному напрямку екіпаж БпАК 73-го морського центру ССО виявив комплекс артилерійської розвідки 1К148 "Ястреб-АВ". Оператори ССО разом із дружнім підрозділом Сил оборони 140-м ОРБ скоригували по ворожій цілі вогонь HIMARS. Унаслідок вогневого ураження комплекс "Ястреб-АВ" противника знищено", - йдеться у повідомленні.

Довідка від ССО:

"Ястреб-АВ" - це найсучасніший російський радіолокаційний комплекс, який використовують для розвідки вогневих позицій артилерії.

За допомогою РЛС він здатний відстежувати траєкторію ракет противника та обчислювати точні координати позицій його артилерії. Ці дані передаються для ураження позицій.