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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни намагаються відновити втрачені позиції під Роботиним і вибити ЗСУ з плацдармів на лівобережжі Дніпра, - Генштаб

2 січня, 2024 вiвторок
21:41
Війна з Росією знищені окупанти

Протягом доби відбулося 56 бойових зіткнень, російські терористи намагаються відновити втрачене положення неподалік Роботиного на Запоріжжі

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 2 січня.

Ситуація на фронті та обстріли України

За уточненою інформацією, протягом доби противник застосував 135 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БПЛА. ППО знищила 107 повітряних цілей: 35 із 35 "шахедів", 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, а також 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Ворог завдав 66 авіаційних ударів, здійснив 2 обстріли з РСЗВ  позицій наших військ та населених пунктів.

"Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та понад 100 постраждалих й поранених цивільних осіб, серед яких і діти. Руйнувань та пошкоджень зазнали понад 100 приватних житлових і багатоквартирних будинків, інша цивільна та промислова інфраструктура в Київській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській, Миколаївській та Одеській областях", - зауважили в Генштабі.

Оперативна ситуація на сході та півдні України залишається складною.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів, серед них Клюси Чернігівської області; Костянтинівка, Володимирівка, Кияниця, Степок, Новодмитрівка Сумської області; Охримівка, Бологівка, Дворічанське Харківської області.
  • На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 5 атак поблизу Синьківки та східніше Петропавлівки  Харківської області, де ворог безрезультатно намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.
  • На Лиманському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели. Противник завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки та Серебрянського лісництва Луганської області. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед яких Невське Луганської області та Торське, Серебрянка, Спірне, Роздолівка Донецької області.
  • На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 5 атак біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема Богданівка, Іванівське, Калинівка, Кліщіївка, Андріївка, Ступочки Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку наші захисники відбили 4 атаки ворога неподалік Новобахмутівки, Бердичів, Авдіївки та ще 14 атак в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безрезультатно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Керамік, Степове, Авдіївка, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Мар'їнка, Курахове, Побєда, Єлизаветівка, Катеринівка.
  • На Шахтарському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Урожайне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника неподалік Роботиного Запорізької області, де ворог безрезультатно намагався відновити втрачене положення. Авіаційних ударів зазнали Новоданилівка та Оріхове Запорізької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, серед них Залізничне, Роботине, Новоандріївка, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької  області.
  • В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Червоного Маяка Херсонської області. Артилерійських обстрілів противника зазнали Берислав, Тягинка, Херсон та Білозерка Херсонської області. 

"Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби окупанти здійснили 8 безрезультатних штурмових дій, але наші підрозділи й надалі утримують зайняті позиції та завдають противнику значних втрат", - йдеться у повідомленні.

Удари по росіянах

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу РФ. 

Підрозділи ракетних військ уразили 2 зенітно-ракетних комплекси, артсистему та склад паливно-мастильних матеріалів противника.

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