ЗСУ захопили сучасну ворожу переносну станцію наземної розвідки "Кредо-М1"

Вона забезпечує автоматичне виявлення і визначення координат наземних, повітряних і надводних цілей, що рухаються, і коригування вогню артилерії в будь-який час доби та пору року, зокрема, за відсутності оптичної видимості (туман, дощ, хуртовина, під час запилення або задимлення атмосфери)

Про це повідомляє ОК "Південь".

Переносна станція наземної розвідки "Кредо-М1" прийнята на озброєння ЗС РФ у 2002 році.

Вона забезпечує колірне кодування цілей, введення цифрової карти місцевості, формування контрольних рубежів та заборонених зон, а також автоматичну видачу сигналу тривоги при їхньому порушенні.

До комплекту "Кредо-М1" входить:

приймач;

пульт управління;

блок цифрової обробки;

пристрій наведення антени;

тринога;

засоби зв’язку та дві акумуляторні батареї.

Основною функціональною особливістю радара є здатність виділяти інформацію про рухомі цілі на тлі різноманітного ландшафту (чагарники, трав’яний покрив) та місцевих предметів, а також застосування уніфікованого пульта керування з кольоровим 11-дюймовим дисплеєм та функціональною клавіатурою.

Параболічна антена цього радіолокатора встановлена на тринозі, інша апаратура захована у блоках, зокрема, на якому висвічується зображення місцевості, за якою ведеться спостереження.

Переносна станція розвідки «Кредо-М1» після виявлення наземних або надводних об’єктів здатна супроводжувати їх у секторах огляду 12-180 градусів на дальності від 200 метрів до 32 кілометрів, при цьому промінь радіолокатора можна відхиляти вгору та вниз на 18 градусів. За допомогою цієї станції бойові машини, наприклад, бронетранспортери або танки визначають на дистанціях до 16 км, людину 7-8 км, вантажний автомобіль до 32 км, розрив артилерійського снаряда до 5 км. Вага станції становить 51 кг, тож для її перенесення необхідно 2-3 бійці, натомість для обслуговування комплексу вистачає одного військового. Від акумуляторної батареї станція може працювати до 24 годин.

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