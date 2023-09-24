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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Армія РФ втратила ще 7 танків, 23 артсистеми та 390 військових за добу війни в Україні, - Генштаб
Оновлено

Армія РФ втратила ще 7 танків, 23 артсистеми та 390 військових за добу війни в Україні, - Генштаб

24 вересня, 2023 неділя
08:12
Війна з Росією знищені окупанти

За рік і сім місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну Сили оборони загалом ліквідували близько 275 850 окупантів. Протягом ще однієї доби війни ЗСУ закріплювалися на досягнутих рубежах біля Вербового Запорізької області

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.23 орієнтовно становили:

  • особового складу ‒ близько 275 850 (+390) осіб
  • танків ‒ 4662 (+7)
  • бойових броньованих машин ‒ 8914 (+2)
  • артилерійських систем – 6233 (+23)
  • РСЗВ – 789 (+0)
  • засобів ППО ‒ 531 (+1)
  • літаків – 315 (+0) 
  • гелікоптерів – 316 (+0) 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4888 (+21)
  • крилатих ракет ‒ 1518 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 20 (+0)
  • підводних човнів ‒ 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8734 (+18)
  • спеціальної техніки ‒ 914 (+2)

Дані уточнюються.

ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах біля Вербового, ворог намагається повернути втрачені позиції

Так, за даними Генштабу, протягом минулої доби на фронті відбулося понад 20 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Лиманському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Білогорівки Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районі Кліщіївки Донецької області, але успіху не мав. Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку Сили оборони успішно тримають оборону на зайнятих рубежах, відбили атаки противника в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки та Побєди Донецької області, де протягом минулої доби здійснив понад 10 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Шахтарському напрямку наші захисники продовжують тримати оборону на зайнятих рубежах, захищають нашу землю від окупантів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують наступальну операцію. Зокрема, в районі Вербове Запорізької області витісняють противника із займаних позицій та закріпляються на досягнутих рубежах.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та наносять успішне ураження по тилах противника.

Росіяни 38 разів обстріляли територію України з РСЗВ

Ворог завдав 5 ракетних та 57 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах нашої держави. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали Синьківка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Невське, Білогорівка Луганської області; Серебрянка, Спірне, Веселе, Кліщіївка, Андріївка, Авдіївка, Мар’їнка, Вугледар, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине Запорізької області; Берислав, Козацьке, Миколаївка, Ольгівка, Львове, Наддніпрянське, Антонівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 70 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Сили оборони завдали 10 ударів по районах скупчення окупантів

Російські окупанти продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, обстрілюють не лише позиції українських військ, а й цивільну інфраструктуру населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Так, минулої доби РФ завдала чергового удару по Україні дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131". В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 14 з 15 "шахедів".

Крім того, протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Також підрозділами ракетних військ уражено 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 зенітно-ракетний комплекс, 8 артилерійських засобів та 1 радіолокаційну станцію противника.

  • Напередодні командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що українські військові прорвали оборону російської армії біля Вербового Запорізької області.
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