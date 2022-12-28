ЗСУ завдали 4 авіаудари по скупченням окупантів, вразили пункти управління, склад боєприпасів і живу силу ворога
Генштаб повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області окупанти зазнають великих втрат. Наразі через масове дезертирство там у розшуку знаходяться понад 200 російських солдатів
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу від 28 грудня.
За добу українська авіація завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 2 пункти управління, 2 райони зосередження живої сили та склад боєприпасів ворога.
Окрім того, Генштаб підтвердив знищення у попередні дні одного зенітного ракетного комплексу С-300, 8 одиниць військової техніки різних типів і складу боєприпасів окупантів у Запорізькій області. Відомо про поранення понад 150 російських військових, кількість ліквідованих уточнюється.
Зазначається, що на тимчасово зайнятих територіях Запорізької області, окупанти масово покидають місця несення служби. Для розшукових заходів в місто Приморськ направлено окремі підрозділи росгвардії. За попередньою інформацією Генштабу, у розшуку перебуває понад 200 осіб.
- У середу, 28 грудня, росіяни завдали 2 авіаційні та 2 ракетні удари, а також здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ.
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