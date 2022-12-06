ЗСУ завдали ударів по районах зосередження російських солдатів й уразили пункти управління РФ
5 грудня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворожих районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, подібні 8 районів уразили й ракетні та артилерійські війська
Про це передає у ранковому зведенні 6 грудня Генштаб ЗСУ.
Так, авіація Сил оборони України протягом минулої доби завдала 15 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.
Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили 2 пункти управління, 8 районів зосередження особового складу та важливий об’єкт противника.
- 5 грудня окупанти завдали 17 авіаційних ударів та здійснили 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по Україні. А під час масованої атаки випустили 70 ракет, проте понад 60 - українській ППО вдалося збити.
- На Бахмутському та Авдіївському напрямках ворог продовжує вести наступ, активно застосовувати авіацію для підтримки дій своїх наземних угруповань
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