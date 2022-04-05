ЗСУ збили 2 ворожі ракети над Дніпропетровщиною, - голова ОВА
Над Дніпропетровщиною вночі з 4 на 5 квітня збито дві ворожі ракети, уламки спричинили незначне займання, постраждалих немає
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети", – написав Резніченко.
Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл, але обійшлося без постраждалих.
"На цю годину у нас в області все нормально. Працюємо і наближаємо перемогу", – додав голова ОВА.
- Нагадаємо, окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступу на сході, констатує Генштаб.
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