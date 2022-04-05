ЗСУ збили 2 ворожі ракети над Дніпропетровщиною, - голова ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.



"Починаємо день з гарної новини. Вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети", – написав Резніченко.



Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл, але обійшлося без постраждалих.



"На цю годину у нас в області все нормально. Працюємо і наближаємо перемогу", – додав голова ОВА.

Нагадаємо, окупанти перегруповують війська та зосереджують зусилля на підготовці наступу на сході, констатує Генштаб.