ЗСУ збили на Харківщині Су-24, – голова ОВА

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.



"За попередніми даними, Протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34", – написав він.

Нагадаємо, 21 квітня в Ізюмському районі українські військові знищили російський літак Су-34.

3 квітня на Харківщині українські військові також збили російський винищувач Су-34.

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