ЗСУ збили на Харківщині Су-24, – голова ОВА
Збройні сили України збили над Харківською областю черговий ворожий літак
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм.
"За попередніми даними, Протиповітряна оборона Повітряних Сил знешкодила двомісний винищувач-бомбардувальник Су-34", – написав він.
- Нагадаємо, 21 квітня в Ізюмському районі українські військові знищили російський літак Су-34.
- 3 квітня на Харківщині українські військові також збили російський винищувач Су-34.
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