На Харківщині українські військові збили російський винищувач Су-34
3 квітня на Харківщині Повітряні сили ЗСУ збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
"3 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 на Харківщині", - зазначили в Генштабі.
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