На Харківщині українські військові збили російський винищувач Су-34

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.



"3 квітня, зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних Сил України збили черговий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34 на Харківщині", - зазначили в Генштабі.



Нагадаємо, раніше ЗСУ в Ізюмському районі збили російський винищувач Су-34.

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