ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34, - голова Харківської ОВА
Минулої ночі Харків окупанти обстріляли 15 разів
Про це написав глова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
"Про ситуацію на Харківщині станом на 27 березня. Цієї ночі тривали обстріли у Харкові, окупанти наносили удари із зброї дальньої дії - близько 15 разів. За ніч харківські рятувальники виїздили на пожежі, спричинені обстрілами окупантів, у Московський та Слобідський райони", – повідомив Синєгубов.
Він додав, що на Ізюмському напрямку тривають бої.
"Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", – додав голова ОВА.
При цьому ЗСУ і далі утримують позиції біля Харкова, а по ряду напрямків йдуть у контрнаступ. Крім того, українські військові вигнали окупантів з Гусарівки.
Нагадаємо, 24 березня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили один винищувач-бомбардувальник Су-34 на Харківщині та чотири крилаті ракети.
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