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ЗСУ збили російський гелікоптер під Києвом
Українське військо у Вишгороді збило гелікоптер окупантів
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Facebook.
"Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.
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