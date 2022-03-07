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Війна з Росією: хроніка
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ЗСУ збили російський гелікоптер під Києвом

7 березня, 2022 понедiлок
17:00
війна з Росією збили російський гелікоптер

Українське військо у Вишгороді збило гелікоптер окупантів

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ у Facebook.

"Вишгород. -1 ворожий гелікоптер. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.
 

 


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Вишгород
гелікотпер
вторгнення в Україну
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2022, понедiлок
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