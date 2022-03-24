ЗСУ збили російську крилату ракету над Миколаєвом

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.



"Ще 1 крилата збита над Ніко", - зазначив він.



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