Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу.

Зазначається, що українська авіація протягом доби завдала 13 ударів по районах зосередження ворога та 3 - по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії ЗСУ уразили 1 пункт управління, 1 район зосередження живої сили окупантів та 1 станцію радіоелектронної боротьби.

Окупанти на Херсонщині масово викрадають побутову техніку та меблі

У Генштабі повідомили, що росіяни не припиняють мародерства на тимчасово зайнятих територіях.

Зазначається, що у населених пунктах Горностаївка, Каїри, Братолюбівка та Нижні Сірогози Херсонської області окупанти, пересуваючись групами по 10-15 осіб, обшукують пусті помешкання місцевих жителів та виносять всю побутову техніку і меблі.

За день росіяни завдали 22 авіаудари та здійснили 50 обстрілів з РСЗВ по території України

"Протягом доби противник завдав 22 авіаційних удари та здійснив понад 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - йдеться у повідомленні.

Ворожі війська безуспішно намагаються наступати по кількох напрямках

У Генштабі повідомили, що противник намагається захопити Донецьку область в межах адміністративних кордонів, основні зусилля зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Росіяни продовжують вести безуспішні наступальні дії на Авдіївському напрямку та намагаються покращити тактичне положення на Лиманському напрямку.

На Запорізькому напрямку окупанти провели наступальні дії в районах населених пунктів Оріхів та Гуляйполе, проте успіху не зазнали. На Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському напрямках ворог обороняється.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. На території Білорусі тривають спільні навчання Росії та Білорусі. Генштаб зазначає, що відпрацьовуються практичні завдання із взаємодії повітряного та сухопутного компоненту в наступальних операціях.

Окрім того, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Рівне і Новодмитрівка Сумської області та Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.

На інших напрямках ситуація така:

На Куп’янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині.

противник обстріляв райони Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. На Лиманському напрямку під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області.

під вогневе ураження потрапили Дружелюбівка на Харківщині та Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка і Діброва Луганської області. На Бахмутському напрямку під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області.

під вогневий вплив потрапили райони 13 населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка та Дружба Донецької області. На Авдіївському напрямку обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині.

обстріляно Авдіївку, Водяне, Невельське, Георгіївку, Мар’їнку і Новомихайлівку на Донеччині. На Новопавлівському напрямку під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області.

під вогонь ворога потрапили Велика Новосілка, Золота Нива та Вугледар Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області.

від артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема, Времівка і Новопіль на Донеччині та Оріхів, Полтавка, Малинівка, Гуляйполе, Мала Токмачка, Степове, Кам’янське і Плавні Запорізької області. На Херсонському напрямку обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії, зокрема, зазнали райони населених пунктів Антонівка, Берегове, Веселе, Федорівка, Львове та Херсон. Вкотре постраждали мирні жителі.

Командир підрозділу розвідників Terra Микола Волохов зазначив, що за Соледар продовжуються стрілецькі бої.

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