ЗСУ здійснили контратаку й вибили окупантів із Гусарівки на Харківщині та знищили понад 100 росіян

Про це повідомила пресслужба ЗСУ.



"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спєцназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню", - ідеться в заяві.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb