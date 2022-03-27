ЗСУ здійснили контратаку й вибили окупантів із Гусарівки на Харківщині та знищили понад 100 росіян
Українські військові вибили окупантів із Гусарівки на Харківщині, знищили близько 60 одиниць російської техніки та понад 100 військових
Про це повідомила пресслужба ЗСУ.
"Гусарівка. Була окупована силами 2 БТГрів російських окупантів за підтримки підрозділів російського спєцназу. Окупанти вибиті. Близько 60 одиниці техніки знищено. Втрати особового складу уточнюються, але рахунок за сотню", - ідеться в заяві.
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