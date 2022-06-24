ЗСУ здійснили наступ на Херсонщині, окупанти залишили оборонні позиції та втекли, - Генштаб

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні зайнятих раніше рубежів. За результатами успішних наступальних дій українських підрозділів, частина сил ворога залишила підготовлені оборонні позиції та втекла в район населеного пункту Ольгіне Бериславського району Херсонської області.

Також українські захисники успішно відбили штурм в районі південної околиці Лисичанська. Ворог, за підтримки артилерії, розпочав штурмові дії у напрямку Вовчоярівки, бойові дії тривають.

Окупанти продовжують штурмові дії в промисловій зоні Сєверодонецька та обстріляли населені пункти на Бахмутському напрямку. Росіяни захопили Миколаївку. Ворожа спроба розвідки боєм в напрямку Миронівка - Вуглегірська ТЕС провалилась. Окупанти, з втратами, відійшли.

На Краматорському, Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог здійснює обстріли, щоб не допустити перекидання українських підрозділів на інші напрямки. Штурмові дії в районі Мар’їнки українські воїни вже вкотре відбили. Ворог відійшов.

На Слов’янському напрямку противник веде наступ в напрямку Довгеньке – Долина. Штурмові дії ворога у напрямках Сулигівка – Вірнопілля та Дібрівне – Курулька наші воїни успішно відбили. Окупанти провели дистанційне мінування місцевості в районі населеного пункту Долина.

На Харківському напрямку росіяни тримають оборону для недопущення Сил оборони в бік державного кордону на північ та північний схід від міста Харків. Також ворог намагається вести штурмові дії з метою покращення тактичного положення своїх підрозділів. На Слобожанському напрямку противник намагається створити умови для переходу у наступ на напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ.

За даними Генштабу, в акваторіях Чорного та Азовського морів ворог утримує чотири носії крилатих ракет морського базування.

24 червня російські окупанти збільшили кількість авіаційних нальотів на Луганщині в районі Лисичанська і Сєверодонецька, низка навколишніх населених пунктів перебувають під ворожим вогнем.

Речник Міністерства оборони заявив, що зранку 24 червня, в Чорному морі зафіксували чотири кораблі РФ з крилатими ракетами "Калібр". Окупанти можуть вдарити одночасно 32 ракетами.

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