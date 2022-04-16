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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією ЗСУ жорстко "кошмарять", а санкції роблять дуже боляче – та треба більше. Зеленський розповів про інструменти, якими Росію примушують до миру

ЗСУ жорстко "кошмарять", а санкції роблять дуже боляче – та треба більше. Зеленський розповів про інструменти, якими Росію примушують до миру

16 квітня, 2022 субота
00:05
війна з Росією Зеленський

Насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна

Про це президент України розповів у вечірньому зверненні.

"Завдання номер один – прискорення миру. Наші Збройні Сили виконують його блискуче. Вони зупиняють атаки окупантів. Вони реалізовують контрнаступи. Вони вже так "закошмарили" – у правильному сенсі цього слова – російську звичайну авіацію, що ті змушені застосовувати стратегічні далекобійні літаки... Успіхи наших військових на полі бою справді вагомі. Історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів. Будемо бити їх більше. Санкції проти Росії дуже серйозні. Економічно болісні. Але ще недостатні, щоб російська воєнна машина залишилася без засобів для існування. Просуваємо сильніші, більш руйнівні. Тож насправді саме на цих двох напрямках і визначається, скільки триватиме ця війна", - зазначив Володимир Зеленський.

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санкції
Володимир Зеленський
ЗСУ
перемога
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