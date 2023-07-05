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ЗСУ знищили 2 російські засоби ППО, склад боєприпасів і пункт управління, - зведення Генштабу

5 липня, 2023 середа
19:02
Війна з Росією ЗСУ

Українські воїни продовжують ліквідовувати російських окупантів, які воюють проти нашої країни

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось близько 30 бойових зіткнень", - пише Генштаб.

Російські обстріли території України та ситуація на фронті:

Протягом останньої доби Росія завдала 48 авіаційних ударів та здійснила 54 обстріли з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

  • На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Визначені підрозділи ЗС Білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах. 
  • На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність. Завдав авіаційних ударів в районах Грабовського Сумської області; Плетенівки Харківської області та по місту Харків. Протягом доби здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 35 населених пунктів, зокрема це Гірськ, Тимоновичі Чернігівської області; Середина-Буда, Стукалівка Сумської області та Козача Лопань, Зелене і Гатище на Харківщині.
  • На Куп’янському напрямку противник не полишає спроб наступати в районі Новоселівського Луганської області. Наші воїни стійко тримають оборону, відбили усі атаки ворога. Окупанти завдали авіаційних ударів в районах Іванівки та Кислівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Петро-Іванівка, Фиголівка, Моначинівка, Гусинка, Новомлинськ та Кислівка Харківської області.
  • На Лиманському напрямку противник, в ході ведення наступальних дій, намагався витіснити наші війська із займаних позицій в районі Новоєгорівки Луганської області, успіху не мав. Завдав авіаційного удару в районі Білогорівки Луганської області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 10 населених пунктів, зокрема Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Роздолівка  на Донеччині.
  • На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили атаки противника в районах південніше Берхівки та Богданівки Донецької області. Разом з тим, продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста Бахмут, закріплюються на досягнутих рубежах. Противник завдав авіаційних ударів в районах Богданівки та Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більш як 10 населених пунктів, серед них Васюківка, Хромове, Олександро-Шультине та Північне Донецької області. 
  • На Авдіївському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі міста Авдіївка. Водночас противник завдав авіаційних ударів в районах Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема, постраждали Бердичі, Степове, Авдіївка, Невельське та Первомайське Донецької області.
  • На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар’їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, серед яких Красногорівка, Ганівка, Мар'їнка та Побєда Донецької області.
  • На Шахтарському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Золотої Ниви та Макарівки на Донеччині. Здійснив обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Новомихайлівка, Вугледар, Новоукраїнка та Пречистівка Донецької області.
  • На Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Завдав авіаційних ударів в районах Зміївки та Антонівки Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів, серед них Левадне, Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я Запорізької області; Токарівка, Антонівка, Велетенське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

ЗСУ

Фото: Генштаб

"Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого артилерійського ураження по виявлених цілях противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - додали у Генштабі.

Удари ЗСУ по росіянах

Авіація Сил оборони за добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, 1 пункт управління, 1 склад боєприпасів, 8 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 засоби протиповітряної оборони, 1 радіолокаційну станцію та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

ЗСУ

Фото: Генштаб

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Військові новини
ракетний удар
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