Про це у фейсбуці повідомило ОК "Південь".

"Противник у спробах протистояння нашим активним діям вишукує різноманітні варіанти. Поблизу Архангельського диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб намагався перевірити міцність наших позицій. Внаслідок бою зазнав втрат і відступив", - йдеться в повідомленні.

Проте по рубежу потенційного просування українських підрозділів здійснює мінування протипіхотними та протитанковими мінами. А для забезпечення можливостей підтягування резервів та запасів, в тому числі з тимчасово окупованого Криму, не полишає спроб облаштування нових переправ, зокрема і на Каховському напрямку.

Продовжуючи обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наших позицій та тилових районів з мирними мешканцями, ворог застосовує й авіацію, і дрони-камікадзе. Проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини, кажуть українські воїни.

Знов потерпала від важкої артилерії Нікопольщина. З десяток снарядів, випущених по Мирівській та Марганецькій громадах пошкодили кілька приватних обійсть. Втрат серед цивільного населення немає.

На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона-камікадзе типу "Шахід-136" присічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю. Без руйнувань та людських втрат.

У Бериславському районі Херсонщини, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений українськими зенітниками.

"Нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання альтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки", - йдеться в повідомленні.

Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць автобронетехніки. А ще знищено п’ять складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці та на Кінбурнській Косі.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb