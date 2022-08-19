ЗСУ знищили базу росіян у Новій Каховці
За добу, 18 серпня, українські захисники знищили 4 склади з боєкомплектами та 2 бази росіян
Про це повідомляє речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Склади з боєкомплектами були знищені у Амвросіївці на Донеччині, Благодатному та Бериславському районі Херсонщини, а також у Бєлгородській області.
Бази росіян демілітаризували у Новій Каховці Херсонської області та Кадіївці на Луганщині.
Вибухи також пролунали у кримському Бельбеку та Керчі.
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