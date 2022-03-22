ЗСУ знищили під Харковом російські артустановки "Акація". Відео
22 березня українські артилеристи під Харковом знищили батарею артилерійських установок 2С3 "Акація"
Відео з цим моментом є у розпорядженні проєкту "Схеми".
За даними військових, армія РФ готувалась нанести удар по мирному місту.
В цей же день під Харковом артилеристи влучили у ще одну російську САУ - гаубицю 2С3. Також були знищені два КамАЗи з боєкомплектами.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.44Продаж 33.22
- Актуальне
- Важливе