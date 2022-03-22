ЗСУ знищили під Харковом російські артустановки "Акація". Відео

Відео з цим моментом є у розпорядженні проєкту "Схеми".



За даними військових, армія РФ готувалась нанести удар по мирному місту.



В цей же день під Харковом артилеристи влучили у ще одну російську САУ - гаубицю 2С3. Також були знищені два КамАЗи з боєкомплектами.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb