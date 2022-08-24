ЗСУ знищили російський склад у Запорізькій області
У ніч з 23 на 24 серпня українські захисники знищили російський склад з боєприпасами в окупованому Токмаку
Відео з Токмака опублікував речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Це, щоб москалям життя малиною не здавалося. Палає склад БК рашистів в тимчасово окупованому Токмаку Запорізької області", - написав під роликом Братчук.
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