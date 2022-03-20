ЗСУ знищили склад з боєкомплектом російських загарбників на Луганщині
На Луганщині 24 ОМБр імені короля Данила знищила склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами російського ворога
Відео знищення пресслужба 24 ОМБр розмістила у Facebook.
"На даному відео ви можете бачити момент точного попадання в ординський склад з боєкомплектом та паливно-мастильними матеріалами на Луганщині", – йдеться у повідомленні.
Разом із цим також було знищено один ворожий танк та паливозаправний автомобіль.
Українські бійці перепрошують за нецензурну лексику: "щирі та радісні емоції наших армійців у другій половині відео, тому що тут, як у пісні, а "з пісні слова не викинеш".
- Нагадаємо, на Півдні ЗСУ знищили російську техніку та військових Чорноморського флоту РФ, більшість із яких зрадила Україну.
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