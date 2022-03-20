На Півдні ЗСУ знищили російську техніку та військових Чорноморського флоту РФ, більшість із яких зрадила Україну

Про це повідомило Міноборони.



"Десантники 80 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ зустріли вторгнення російських окупантів в південних областях України", - зазначили в міністерстві.



На фото зафіксовані озброєння й військова техніка, спорядження, особисті та службові документи, а також тіла вбитих військових 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського Флоту ВМФ РФ.



"Ця військова частина дислокована у селі Перевальне, ТОТ АР Крим, і переважна більшість знищених в прямому сенсі потвор, - є зрадниками Військової присяги та всього українського народу. Правосуддя над перебіжчиків здійснили десантники з Галичини, розшматувавши їхні підрозділи.", - наголосили в Міноборони.

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