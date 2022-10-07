ЗСУ звільнили цього тижня 29 населених пунктів на Сході України

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні.

"Лише протягом цього тижня наші воїни звільнили від російського псевдореферендуму 776 квадратних кілометрів території на сході нашої держави та 29 населених пунктів, зокрема шість на Луганщині. Усього за час від початку цієї наступальної операції вже звільнено 2434 квадратні кілометри нашої землі і 96 населених пунктів. Хороші результати є й на півдні України за цей тиждень – щодня звільняємо і там нашу землю і наших людей від псевдореферендуму. Обовʼязково дійдемо й до земель, які були окуповані Росією раніше", - йдеться у зверненні президента України.

Володимир Зеленський також відзначив бійців 92-ї окремої механізованої бригади, 80-ї окремої десантно-штурмової бригади і 25-ї окремої повітряно-десантної бригади за героїчні зусилля для звільнення української землі.

З 24 лютого українські воїни звільнили понад 2,4 тис. кв. км Херсонської області, зокрема в Бериславському районі деокуповано 61 населений пункт, а у Херсонському - 6.



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