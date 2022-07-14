Про це він напсиав у фейсбук.

"Про війну. Міста, які бомблять росіяни регулярно, є метою їхньої агресії. Краматорськ, Харків, Миколаїв. Це не означає, що вони захоплять ці міста. Але це означає, що хочуть захопити. Далі, в разі успіху, рухатимуться далі. Ціль - вигнати українців, знищити міста, примусити артилерійсько-авіаційним шквалом відійти нашу армію і захопити. Артилерії у них багато. Ми західною зброєю точково нищимо їхні складі і командні пункти, вони своєю - накривають килимово цілі міста", - зауважив він.

Нардеп розповів, що заводи, які виробляють артилерійські снаряди у Росії, працюють у чотири зміни. Проте з високоточною зброєю у агресора складніше. Бракує підсанкційної електроніки, а отже ці ракети перестануть бути точними.

"Зупинити ворога може лише підтримка Заходу. А ця підтримка буде достатньою у разі початку втілення рекомендацій, які потрібні для вступу у ЄС. Авторитарній корумпованій диктатурі допомагати не будуть", - наголосив Княжиицький.

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