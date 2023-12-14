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Зурабішвілі назвала монументальною віхою набуття Грузією статусу кандидата в ЄС

14 грудня, 2023 четвер
21:37
Світ Саломе Зурабішвілі

Лідери Грузії привітали населення з набуттям статусу кандидата в ЄС, яке сьогодні було надано рішенням Єврокомісії

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Сьогоднішній день знаменує собою монументальну віху для Грузії та нашої європейської родини! Пролунала непохитна воля грузинського народу, що призвела до заслуженого набуття статусу кандидата. Возз'єднання Грузії з європейською сім'єю – незворотна перспектива!" – заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Прем'єр Іраклій Гарібашвілі у своєму фейсбук-акаунті теж привітав грузинів з набуттям країною статусу кандидата у члени ЄС.

"Сьогоднішнє рішення є явним визнанням прагнень Грузії, її багаторічних зусиль та досягнутого прогресу! Воля уряду Грузії зробити цивілізаційний вибір країни дійсністю залишається незмінною. Ми готові працювати разом з нашими європейськими друзями та партнерами, щоб привести нашу країну до кінцевої мети – членства в ЄС!" – додав очільник МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі.

  • Нагадаємо, Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
  • Президентка Молдови Мая Санду назвала рішення Єврокомісії "спільною перемогою" народу Молдови та європейської спільноти.

Грузія
Єврокомісія
Вступ в ЄС
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