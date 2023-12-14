Зурабішвілі назвала монументальною віхою набуття Грузією статусу кандидата в ЄС

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

"Сьогоднішній день знаменує собою монументальну віху для Грузії та нашої європейської родини! Пролунала непохитна воля грузинського народу, що призвела до заслуженого набуття статусу кандидата. Возз'єднання Грузії з європейською сім'єю – незворотна перспектива!" – заявила президент Грузії Саломе Зурабішвілі.

Прем'єр Іраклій Гарібашвілі у своєму фейсбук-акаунті теж привітав грузинів з набуттям країною статусу кандидата у члени ЄС.

"Сьогоднішнє рішення є явним визнанням прагнень Грузії, її багаторічних зусиль та досягнутого прогресу! Воля уряду Грузії зробити цивілізаційний вибір країни дійсністю залишається незмінною. Ми готові працювати разом з нашими європейськими друзями та партнерами, щоб привести нашу країну до кінцевої мети – членства в ЄС!" – додав очільник МЗС Грузії Ілля Дарчіашвілі.