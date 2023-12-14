"Це наша спільна перемога": Мая Санду про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС

Про це пише Newsmaker.

"Дорогі молдовани, вітаю! Сьогоднішнє рішення розпочати переговори щодо вступу Молдови до Європейського союзу – це наша спільна перемога. 27 лідерів країн ЄС сказали "так" нашій країні, вони сказали "так" нашому європейському майбутньому. Це нова сторінка в нашій історії", - заявила Мая Санду.

Вона зазначила, що ще два роки тому ніхто не припускав, що 2023 року Єврокомісія запропонує розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС.

"Сьогоднішній успіх – це заслуга всього суспільства. Це заслуга всіх, хто обирає демократію та процвітання, усіх, хто терпляче та надійно працює. Це заслуга всіх, хто виходив на вибори, протестував за свободу і вірив у те, що Молдова заслуговує на більше. Ми є європейцями, і це визнав весь Євросоюз", — зазначила Мая Санду.

Народ Молдови та їхню лідерку привітав президент України Володимир Зеленський:

"Поговорив із Маєю Санду. Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Євроради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!".