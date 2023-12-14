"Це наша спільна перемога": Мая Санду про початок переговорів щодо вступу Молдови до ЄС
Президент Молдови Мая Санду звернулася до громадян після того, як Європейська рада ухвалила рішення розпочати переговори щодо вступу країни до ЄС
Про це пише Newsmaker.
"Дорогі молдовани, вітаю! Сьогоднішнє рішення розпочати переговори щодо вступу Молдови до Європейського союзу – це наша спільна перемога. 27 лідерів країн ЄС сказали "так" нашій країні, вони сказали "так" нашому європейському майбутньому. Це нова сторінка в нашій історії", - заявила Мая Санду.
Вона зазначила, що ще два роки тому ніхто не припускав, що 2023 року Єврокомісія запропонує розпочати переговори про вступ Молдови до ЄС.
"Сьогоднішній успіх – це заслуга всього суспільства. Це заслуга всіх, хто обирає демократію та процвітання, усіх, хто терпляче та надійно працює. Це заслуга всіх, хто виходив на вибори, протестував за свободу і вірив у те, що Молдова заслуговує на більше. Ми є європейцями, і це визнав весь Євросоюз", — зазначила Мая Санду.
Народ Молдови та їхню лідерку привітав президент України Володимир Зеленський:
"Поговорив із Маєю Санду. Привітали одне одного із сьогоднішнім рішенням Євроради. Це наша спільна перемога! Рухаємося до ЄС разом!".
- Європейська рада в четвер, 14 грудня, ухвалила рішення про початок переговорів щодо вступу до Євросоюзу з Україною та Молдовою, а також надала статус кандидата Грузії.
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