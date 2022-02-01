Зустріч із Зеленським і 88 млн фунтів на енергонезалежність України: прем'єр Британії Джонсон 1 лютого прилітає до Києва

Про це повідомляє пресслужба президента України.



"1 лютого відбудеться зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бориса Джонсона, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - ідеться в заяві.



На 19:00 у Маріїнському палаці запланована зустріч Володимира Зеленського й Бориса Джонсона з представниками ЗМІ.



Подію транслюватимуть в онлайнформаті в соцмережах, офіційних сторінках Офісу президента.



Як зазначають на сайті уряду Сполученого Королівства, Борис Джонсон обговорить з Володимиром Зеленським російську агресію щодо України.



Крім того, Велика Британія оголосила про надання Україні 88 млн для підтримки стабільного державного управління та енергетичної незалежності від російських поставок енергоносіїв.



У відомстві заявили, що британський прем'єр наголосив на підтримці українського суверенітету, зокрема в розмові з президентом РФ Володимиром Путіним.



"Кожен українець має право визначати, як ним керувати. Як друг і демократичний партнер Велика Британія продовжуватиме відстоювати суверенітет України перед обличчям тих, хто прагне її знищити, - сказав Борис Джонсон.



Він також попередив про серйозні гуманітарні витрати внаслідок нового вторгнення РФ в Україну та закликав Росію до перемовин з НАТО.



"Ми закликаємо Росію відступити і почати діалог, щоб знайти дипломатичне рішення і уникнути подальшого кровопролиття", - зауважив прем'єр-міністр Великої Британії.

Нагадаємо, 20 січня Борис Джонсон заявив, що можливе вторгнення РФ в Україну стане катастрофою для всього світу, і Лондон повністю стає на захист суверенітету та територіальної цілісності України.

Він сказав, що картина на кордоні України стає дедалі тривожнішою.

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