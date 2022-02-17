Зустріч може розблокувати відносини між Україною і Росією, - Зеленський про очікування від можливих перемовини з Путіним

Про це він заявив у інтерв'ю РБК-Україна.



"Зустріч з Путіним точно розблокує відносини між Україною і Росією, тому що президентам на цій зустрічі потрібно знайти вихід. Сама по собі зустріч - це сигнал про те, чого сторони хочуть", - заявив він.



Зеленський додав, в ході зустрічі вони б сказали те, що вважають за потрібне, почули один одного, і зрозуміли, "чи є сенс нам через півроку зустрічатися і продовжувати розмову".



За його словами, президенти можуть вийти із зустрічі і сказати: "у найближчі 5-10 років нічого не вийде, така ось ситуація, не при нас, при інших поколіннях, а поки намагаємося закопати сокиру війни, щоб наші держави розвивалися на різних планетах, хоч і живемо на одній землі".



Він зазначив, що для України це теж хороший результат, тому що "найгірше жити в невизначеності".

Нагадаємо, Зеленський заявив про кілька спроб зв'язатися з Путіним щодо накопичення військ, у Кремлі підтвердили запити і пояснили відмову.