Зеленський заявив про кілька спроб зв'язатися з Путіним щодо накопичення військ, у Кремлі підтвердили запити і пояснили відмову

Про це повідомляє ТАСС та "РБК-Україна".



"Не в останні дні, час від часу Україна, як країна відповідальна, в будь-які моменти ризиків ескалації, інформації щодо цих ризиків, інформації щодо стягування військ тощо дає офіційний запит в адміністрацію президента РФ. Це було", - розповів він.



За його словами, у цьому місяці також був такий запит.



"Телефонної розмови ніхто не підтверджує. Так само, як і іншим. Багато країн пропонують свої майданчики, ми зацікавлені, я жодній країні не відмовив. Окрім цього, і ми самі пропонували тим чи іншим країнам. Ми були зацікавлені в різних форматах домовленостей, розмови з РФ", - додав президент України.



Президент України заявив, що готовий до "будь-якого формату" переговорів.



"Щойно Росія публічно каже, що вона готова говорити про деескалацію, про двосторонні відносини, повірте мені, щоразу ми фіксуємо всі ці виходи в медіа і щоразу після цього ми робимо у тому чи іншому вигляді запит Росії, щоб ця зустріч у тому чи іншому форматі відбулася. Крім публічної позиції, насправді вони не готові з нами спілкуватися", - сказав Зеленський.



Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков підтвердив, що Україна неодноразово пропонувала їм організувати зустріч президентів двох країн, але РФ нібито має питання про порядок переговорів.



"Ми неодноразово отримували сигнали від Києва із пропозицією зустрітися, але щоразу Київ не відповідав нам на просте запитання: навіщо, з якою метою", - сказав речник Путіна.



За словами Пєскова, українська сторона пропонує зустрічі на тему Донбасу, а РФ відкидає такі пропозиції.



"Слухайте, давайте ви з донбасцями говоритимете про Донбас", - заявив він.

Нагадаємо, що у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.

Міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.

У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.

У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.

17 лютого РФ заявила про виведення 10 військових колон із Криму.