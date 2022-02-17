РФ стягнула до кордону України ще 7 тис. військових, - Білий дім

Про це заявив високопоставлений посадовець адміністрації президента США, передає Укрінформ.



«Учора російська влада заявила, що відводить війська від кордону з Україною. Ця заява привернула багато уваги як тут (у США, - ред.), так і по всьому світу, однак зараз ми знаємо, що це була брехня", - зауважив він.



За словами чиновника, Росія перекидала війська до українських кордонів і впродовж 16 лютого.



"Упродовж кількох останніх днів Росія збільшила присутність своїх сил на українському кордоні ще на 7 тисяч військових", - зазначили в Білому домі, додавши, що можуть підтвердити цю інформацію.



Посадовець наголосив, що РФ заявляла про готовність до дипломатії, якої прагнули США й союзники.



"Але всі ознаки, які ми бачимо зараз, указують на те, що росіяни, публічно пропонуючи переговори та заявляючи про деескалацію, приховано мобілізуються для війни", - заявив він.



Співробітник Білого дому зауважив, що США продовжують отримувати інформацію про плани російської сторони сфабрикувати привід для нового вторгнення в Україну. Це можуть бути і провокації на окупованих територіях, і звинувачення НАТО в намірах напасти на РФ.



"Ми очікуємо більше брехливих заяв у російських медіа впродовж наступних днів", - повідомив посадовець. Він закликав міжнародну спільноту не вірити таким словам.



Крім того, чиновник зазначив, що США разом із союзниками продовжать дипломатичні зусилля, щоб попередити ескалацію, але залишатимуться готовими до рішучої відповіді на нову агресію Росії щодо України.

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