Зеленський: ми не бачимо відведення військ РФ від кордонів України, чули лише заяви
Президент України Володимир Зеленський заявив, що попри повідомлення Росії про відведення військ від українського кордону в місця постійної дислокації, Україна не спостерігає цього процесу
Про це передає BBC-Україна.
"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це", - заявив Зеленський.
Президент заявив, що "всі нормальні люди очікують деескалації". І коли вона дійсно відбудеться, і війська РФ відійдуть від українського кордону, то, за його словами, це побачать усі.
"Не тільки розвідка чи військові - ми всі це побачимо. Але поки що це лише заяви", - наголосив Зеленський.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує військове нарощування на українських кордонах.
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