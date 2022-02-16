Зеленський: ми не бачимо відведення військ РФ від кордонів України, чули лише заяви

Про це передає BBC-Україна.



"Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це", - заявив Зеленський.



Президент заявив, що "всі нормальні люди очікують деескалації". І коли вона дійсно відбудеться, і війська РФ відійдуть від українського кордону, то, за його словами, це побачать усі.



"Не тільки розвідка чи військові - ми всі це побачимо. Але поки що це лише заяви", - наголосив Зеленський.



Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.

У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія продовжує військове нарощування на українських кордонах. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb