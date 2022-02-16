Розвідка США поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону

Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ICTV, опублікованому на сайті Держдепу.



"Ми ще не бачили жодного відступу, будь-якого відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже", - сказав Блінкен.



Він наголосив, що США готові до будь-якого розвитку подій.



"Якщо Росія вибере шлях дипломатії, ми повністю готові до участі. Водночас якщо вони виберуть шлях агресії, ми також готові на це відповісти", - сказав Держсекретар.



За словами Блінкена, Вашингтон зробив усе можливе, щоб поділитися будь-якою інформацією, яку отримує розвідка, ​​з українськими та іншими партнерами. США ще не знають остаточного рішення президента Путіна, але відомо, що він здатний діяти в дуже, дуже короткі терміни.



"І, як ми вже сказали, якщо він вибере шлях поновлення агресії проти України, це може статися в будь-який момент, і важливо, щоб люди розуміли, що ми працюємо понаднормово за допомогою дипломатії, щоб не дати Росії відновити свою агресію", - наголосив Блінкен.



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