Розвідка США поки не бачить ознак відведення військ РФ від українського кордону
Розвідка США поки не бачить ознак відведення російських військ від кордону України попри заяви Росії
Про це заявив Держсекретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю ICTV, опублікованому на сайті Держдепу.
"Ми ще не бачили жодного відступу, будь-якого відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже", - сказав Блінкен.
Він наголосив, що США готові до будь-якого розвитку подій.
"Якщо Росія вибере шлях дипломатії, ми повністю готові до участі. Водночас якщо вони виберуть шлях агресії, ми також готові на це відповісти", - сказав Держсекретар.
За словами Блінкена, Вашингтон зробив усе можливе, щоб поділитися будь-якою інформацією, яку отримує розвідка, з українськими та іншими партнерами. США ще не знають остаточного рішення президента Путіна, але відомо, що він здатний діяти в дуже, дуже короткі терміни.
"І, як ми вже сказали, якщо він вибере шлях поновлення агресії проти України, це може статися в будь-який момент, і важливо, щоб люди розуміли, що ми працюємо понаднормово за допомогою дипломатії, щоб не дати Росії відновити свою агресію", - наголосив Блінкен.
- Нагадаємо, міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".
- Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.
- У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.
- У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.
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