РФ заявила про виведення 10 військових колон із Криму

Про це повідомляє Інтерфакс.



"Більше половини автомобільних маршів пройшли з подоланням маршруту довжиною понад 500 км. Частина маршрутів автомобільних колон проходила ділянкою траси Таврида через Керченську протоку по Кримському мосту", – йдеться у повідомленні.



Зазначається, що після того як військові прибудуть у пункти постійної дислокації, вони здійснюватимуть обслуговування та підготовку техніки до чергових етапів планової бойової підготовки.



Крім того, Міноборони РФ повідомляє, що після завершення планових навчань, які відбулися на полігонах, військовий ешелон із особовим складом і військовою технікою підрозділів танкової армії Західного військового округу почав рух до пункту постійної дислокації.



"Перевезення танків і броньованої гусеничної техніки здійснюється за допомогою залізничного транспорту на відстань близько 1000 км", – заявили у відомстві.

Нагадаємо, що у Білому домі повідомили, що впродовж останніх днів кількість російських військ на українському кордоні зросла щонайменше на 7 тис.

Міністерство оборони Росії заявило про початок відведення частини військ від кордону України у вівторок, 15 лютого, "після закінчення навчань".

Президент Джо Байден заявив, що попри заяви Міноборони Росії про відведення частини військ від українського кордону, США спостерігають збереження їхніх позицій.

У середу, 16 лютого, міністерство оборони Росії заявило про відведення з окупованого Криму підрозділів Південного військового округу.

У НАТО повідомили, що не бачать ознак деескалації попри заяви РФ. Президент Володимир Зеленський також заявив, що Україна не спостерігає відведення російських військ.