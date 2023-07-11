Зустріч з лідерами і перше засідання Ради Україна-НАТО: Зеленський про плани на другий день роботи у Вільнюсі
У другий день саміту Альянсу Володимир Зеленський зустрінеться з лідерами країн-членів та візьме участь у першому засіданні Ради Україна-НАТО
Про це президент України написав у телеграм.
"Завтра продовжимо нашу роботу у Вільнюсі. Наша оборона – перший пріоритет. І я вдячний партнерам за готовність робити нові кроки. Більше зброї для наших воїнів – більше захисту життя для всієї України. Привеземо в Україну нові важливі інструменти захисту", - зазначив український лідер.
Він додав, що завтра заплановані двосторонні зустрічі – з американськими, канадськими, німецькими, британськими, нідерландськими, японськими та іншими партнерами.
Заплановане й перше інавгураційне засідання Ради Україна – НАТО.
- Нагадаємо, у вівторок, 11 липня, у литовському Вільнюсі розпочався дводенний саміт НАТО. Еспресо веде онлайн-трансляцію найважливіших подій загоду.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.7
Купівля 36.7Продаж 37.39
-
EUR
Купівля 40.64Продаж 41.55
- Актуальне
- Важливе