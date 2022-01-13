Зустріч Зеленського та президента Азербайджану у Києві пройде 14 січня
У п'ятницю, 14 січня, у Києві Володимир Зеленський зустрінеться з президентом Азербайджану, який прибуде до України
Про це повідомляє пресслужба президента.
"14 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами в Маріїнському палаці.
Відомо, що захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.
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