Зустріч Зеленського та президента Азербайджану у Києві пройде 14 січня

Про це повідомляє пресслужба президента.



"14 січня відбудеться зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва, який перебуватиме в нашій країні з робочим візитом", - йдеться в повідомленні.



Зазначається, що Зеленський та Алієв виступлять із заявами в Маріїнському палаці.



Відомо, що захід транслюватиметься онлайн у соцмережах, на офіційних сторінках Офісу президента.

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