Даремно ви напали на Лободу. Вона не причина, а наслідок.

Те, що вона виступає у Харкові та отримує овації, говорить лише про одне — у частини населення вона, Ані Лорак та інша співоча вата сприймається, як щось нормальне, адекватне та не зашкварене.

Проблема з людьми. Проблема з інформаційним простором, в якому немає системного формування ставлення до Лободи та інших. І це нам ще відгукнеться.

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Єдине за що треба шпиняти Лободу — за слова: "Ну, хто тобі дав гроші". Вона щиро вірить, що свою позицію проявляють за гроші. Виключно за гроші. І сама позиція формується на підставі того, хто дав гроші.

Але вона одна така? Наші громадяни пишуть: "Ти критикуєш через те, що тобі заплатили", "Ти так кажеш, тому що заздриш", "Не у корита, от і критикуєш". Вони міряють по собі. І Лобода міряє по собі.

З людьми треба працювати. Інакше вони залишаються такими — тупими, примітивними та жадібними. Ну, як Лобода.

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Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України

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