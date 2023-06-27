Звідки береться Лобода?
У частини населення вона, Ані Лорак та інша співоча вата сприймається, як щось нормальне, адекватне та не зашкварене
Даремно ви напали на Лободу. Вона не причина, а наслідок.
Те, що вона виступає у Харкові та отримує овації, говорить лише про одне — у частини населення вона, Ані Лорак та інша співоча вата сприймається, як щось нормальне, адекватне та не зашкварене.
Проблема з людьми. Проблема з інформаційним простором, в якому немає системного формування ставлення до Лободи та інших. І це нам ще відгукнеться.
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Єдине за що треба шпиняти Лободу — за слова: "Ну, хто тобі дав гроші". Вона щиро вірить, що свою позицію проявляють за гроші. Виключно за гроші. І сама позиція формується на підставі того, хто дав гроші.
Але вона одна така? Наші громадяни пишуть: "Ти критикуєш через те, що тобі заплатили", "Ти так кажеш, тому що заздриш", "Не у корита, от і критикуєш". Вони міряють по собі. І Лобода міряє по собі.
З людьми треба працювати. Інакше вони залишаються такими — тупими, примітивними та жадібними. Ну, як Лобода.
Про автора. Борислав Береза, громадський діяч, колишній народний депутат України
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