Інформаційний спротив: Звільнення Роботиного відкриває ЗСУ шлях на Токмак

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Досить давно точаться бої біля Роботиного, саме по лівому флангу від цього села. Між селом Вербове було забито клин, який досяг лінії оборони окупантів. Потім розпочався процес просування ЗСУ по правому флангу між Роботиним та Копані. І росіяни поступово опинилися в оточенні Сил оборони. Звільнення Роботиного було передбачуваним процесом. Найцікавіше, як далі відбуватиметься просування Сил оборони, тому що Роботине відкриває ЗСУ шлях на Токмак. Поки зарано говорити про відкритий шлях, тому що ЗСУ потрібно звільнити ще три села - Новопрокопівку, Ільченкове й Солодку Балку по трасі Т-04-08", - пояснив Коваленко.

За словами військово-політичного оглядача, Роботине було найбільшою перепоною на напрямку в бік Токмака.

"Цей населений пункт розташовано на межі між першою та другою лінією оборони загарбників. Шлях до Роботиного був дуже складний, тому що пролягав через мінні поля. Зі звільненням Роботиного відкриваються вже інші перспективи щодо просування до Токмака", - підкреслив Коваленко.

22 серпня стало відомо, що українські військові мають успіх у напрямку Роботиного Запорізької області, там вони закріплюються на досягнутих рубежах. Водночас бійці російської армії переміщують свої війська та застосовують резерви



