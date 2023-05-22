Звинувачував у війні "сатанинську мафію" та підтримував агресію РФ: ТікТок-блогеру повідомили про підозру

Про це повідомили в СБУ

Зловмисником виявився 46-річний мешканець столиці. На власній сторінці у соцмережі TikTok він розміщував дописи, в яких заперечував збройну агресію РФ і дискредитував військово-політичне керівництво України.

Блогер закликав глядачів контенту об'єднуватися та чинити активний супротив українським правоохоронцям, - зазначили в офісі Генерального прокурора.

Також фігурант брав активну участь у провокаціях на території Києво-Печерської лаври наприкінці березня і на початку квітня. Тоді він публічно підбурював людей чинити спротив законним діям представників влади та правоохоронців.

Крім того, він безпідставно звинувачував українських захисників у розв'язанні війни.

Під час обшуку за адресою проживання зловмисника виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон з доказами незаконної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

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Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.