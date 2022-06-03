Звіт ОК "Південь": РФ тричі за день обстріляла Миколаїв
Російські окупанти тричі за 2 червня обстріляли Миколаїв
Про це йдеться у звіті оперативного командування "Південь".
Ситуація на Херсонщині
Росія потерпає від системних контратак підрозділів ЗСУ. Окупанти підтягнули та розвантажують 27 БМП-1 на залізниці, яка розташована в 40 км від Херсону.
Відчайдушна спроба рашистів відновити втрачене положення в районі Миколаївки на Херсонщині, успіху не мала. У відповідь - по наших позиціях було нанесено 2 авіаудари. Без втрат.
Внаслідок масованого обстрілу Нововоронцовки поранено 2 цивільних.
Ситуація у Миколаївській області
Протягом 2 червня Миколаїв обстріляно тричі: вранці – системами залпового вогню, вдень і ввечері - важкою ствольною артилерією. Пошкоджені 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки та господарські будівлі. Також уражені водопровід та газопровід. Витоку газу і загрози населенню нема.
Одна людина загинула на місці, ще одну – госпіталізували. Але врятувати життя постраждалому не вдалося. Також відомо ще про двох поранених.
Під час вечірнього обстрілу обласного центру, снаряди влучили в складські промислові приміщення, виникла масштабна пожежа. Силами рятувальників вона ліквідована. Постраждалих нема.
Під час спроби здійснити повітряну розвідку на Миколаївщині влучно збитий черговий "Орлан-10" противника.
Втрати росіян на Півдні України
Попередньо 2 червня втрати Росії складають: 24 окупанти, танк Т-72, 4 одиниці 152 мм гаубиці "Мста-Б", броньована та автомобільна техніка.
- У Чорному морі перебувають 2 ракетних і 5 великих десантних російських кораблів.
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