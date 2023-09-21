З'явилися супутникові знімки удару ЗСУ по командному пункту росіян у Криму

Їх публікують "Схеми".

Зазначається, що це перші супутникові знімки після удару по командному пункту Чорноморського флоту РФ біля селища Верхньосадове поблизу тимчасово окупованого Севастополя.

"Схеми" повідомляють, що на знімках видно, що внаслідок удару було пошкоджено щонайменше одну будівлю, частина якої була знищена. За даними видання, там розміщено 744-й Центр звʼязку Командування ЧФ РФ.

Фото: Схеми

Фото: Схеми