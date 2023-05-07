З'явилося фото радарів з Ізраїлю, що почали надходити до України
До України почали надходити радари для системи запобігання ракетному удару, які виготовляє ізраїльська компанія RADA Electronic Industries
Про це інформує Israel Defense.
Зазначають, що Україна отримає партію із 16 таких радарів. Перші три з них уже прибули. Радари використовуватимуть для виявлення та попередження російських ракетних атак. Інформування про ракетну атаку може надходити або через клаксон, або на мобільний телефон.
Перше фото з радарами RADA в Україні опублікував ізраїльський волонтер Натан Флаєр.
Видання зазначає, що передача радарів RADA потребує схвалення міноборони Ізраїлю. Також воно нагадує, що країна не передає та не продає Україні військову техніку. Натомість Ізраїль створив в Україні польовий госпіталь, який зараз забезпечує її системою попередження про ракети.
- Цього тижня в Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний удар.
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