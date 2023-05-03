Ідентифікує ракети всіх видів і прогнозує місце падіння: в Києві тестують ізраїльську систему оповіщення про атаки
Цього тижня в Києві запрацювала ізраїльська система раннього попередження про ракетний удар
Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнічук, пише The Jerusalem Post.
Система ідентифікує ракети та снаряди всіх видів і проєктує, куди вони впадуть, у такий спосіб визначаючи та зменшуючи територію, мешканці якої можуть опинитися в небезпеці. Також вона розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах, аби знайти укриття.
"Сподіваюся, вони швидко завершать [систему попередження] і ми зможемо скопіювати її в усі великі міста", – сказав посол. За його словами, цю систему планують використовувати у містах із населенням понад мільйон.
"Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури, – додав Корнічук. – Це обладнання дасть нам змогу рятувати життя".
Українці просили Ізраїль надати систему попередження про ракетний удар після повномасштабного вторгнення Росії. Попередній уряд обіцяв цю систему Україні, але посол зауважив, що прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу особисто доклався для забезпечення швидкого завершення цього проєкту.
Ізраїльська система раннього попередження поєднує використання радарів та оптичних пристроїв для виявлення запусків ракет і безпілотників. Вона ідентифікує розміри об'єктів і визначає потенційні загрози. Відтак інформація зʼявляється на електронній карті, а громадян повідомляють про загрозу за допомогою телефону, радіо, телебачення чи сирени.
- Нагадаємо, Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.
- Коли цього року Київ відвідав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, а за ним депутати кнесету Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін, вони підтвердили цю обіцянку.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки, а в травні проведе її випробування
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