До України прибув голова МЗС Ізраїлю Коен
16 лютого, до Києва прибув очільник МЗС Ізраїлю Елі Коен, який став першим урядовцем з цієї країни, який відвідав Україну після повномасштабного вторгнення РФ
Коен виклав фото зі столичного залізничного вокзалу у twitter.
За словами міністра, під час візиту він зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та відвідає Бабин Яр та Бучу.
"Я щойно прибув до Києва для першого візиту ізраїльського міністра в Україну з початку війни. Я зустрінуся з президентом Зеленським і міністром закордонних справ Кулебою, відкрию посольство Ізраїлю в Києві, яке повернеться до безперервної та повноцінної діяльності, відвідаю Бучу та Бабин Яр. Я прийшов сказати: Ізраїль стоїть поруч з Україною та українським народом у важкий час", - написав Коен.
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