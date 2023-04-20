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Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки: у травні проведе випробування, - Walla

20 квітня, 2023 четвер
17:31
Війна з Росією ізраїль україна

У травні ізраїльська Служба тилу проведе в Києві випробування розробленої спеціально для України системи оповіщення про повітряні атаки та ракетні обстріли

Про це повідомляє видання Walla.

Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування цього літа.

Видання повідомляє про це з посиланням на високопоставлені джерела в Ізраїлі та Україні.

Як пише Walla, протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту.

  • Нагадаємо, Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.
  • Коли цього року Київ відвідав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, а за ним депутати Кнесету Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін, вони підтвердили цю обіцянку.

Ізраїль
безпілотник
допомога Україні
ракетний удар
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