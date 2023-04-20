Про це повідомляє видання Walla.

Якщо випробування пройдуть успішно, система може бути готова до застосування цього літа.

Видання повідомляє про це з посиланням на високопоставлені джерела в Ізраїлі та Україні.

Як пише Walla, протягом останніх місяців співробітники ізраїльської Служби тилу та їхні українські колеги кілька разів зустрічалися у Польщі, щоб обговорити деталі проєкту.