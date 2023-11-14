Зйомки другого сезону "Венздей" розпочнуться навесні 2024 року, — ЗМІ

Про це пише Deadline.

За даними видання, зйомки можуть початися вже у квітні. Зазначається, що рішення про зміну країни для зйомок пов'язане з логістичними проблемами, які виникали під час роботи в Румунії.

Наразі точно не відомо, про що саме буде серіал, проте творці натякнули, що у новому сезоні ми побачимо ще більше членів сімейки Адамс, а також більше взаємодії Венздей з матір'ю, Мортішею.