Зйомки другого сезону "Венздей" розпочнуться навесні 2024 року, — ЗМІ
Зйомки другого сезону "Венздей" від Netflix почнуться вже навесні 2024 року - знімальний майданчик перенесли з Румунії до Ірландії
Про це пише Deadline.
За даними видання, зйомки можуть початися вже у квітні. Зазначається, що рішення про зміну країни для зйомок пов'язане з логістичними проблемами, які виникали під час роботи в Румунії.
Наразі точно не відомо, про що саме буде серіал, проте творці натякнули, що у новому сезоні ми побачимо ще більше членів сімейки Адамс, а також більше взаємодії Венздей з матір'ю, Мортішею.
- "Венздей" став третім серіалом в історії Netflix, що набрав понад 1 млрд переглядів за місяць.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.26 Купівля 37.26Продаж 37.8
- EUR Купівля 39.63Продаж 40.52
- Актуальне
- Важливе