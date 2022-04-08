Окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, відомо про близько 30 загиблих і понад 100 поранених
8 квітня росіяни скинули ракети на залізничний вокзал Краматорська, коли там перебували тисячі людей, які намагалися евакуюватися з Донеччини, повідомляють про близько 30 загиблих і понад 100 поранених
Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.
"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - повідомив він.
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