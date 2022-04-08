Окупанти завдали ракетного удару по залізничному вокзалу Краматорська, відомо про близько 30 загиблих і понад 100 поранених

Про це заявив голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін.



"На залізничний вокзал Краматорська прилетіло 2 ракети. Є постраждалі. Деталі уточнюємо", - повідомив він.



Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що росіяни завдали ракетного удару касетним Іскандером.



"Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російської фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - повідомив він.





Під час ракетного удару на вокзалі були тисячі людей, оскільки триває евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України.



"Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей", - наголосив Павло Кириленко.



Пізніше президент Володимир Зеленський Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни вдарили "Точкою-У" по вокзалу Краматорська. Очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що росіяни завдали ракетного удару касетним Іскандером."Касетним Іскандером - по залізничному вокзалу Краматорська вдарили російської фашисти. Поліція та рятувальники, що працюють на місці, повідомляють про десятки загиблих та поранених людей", - повідомив він.Під час ракетного удару на вокзалі були тисячі людей, оскільки триває евакуація жителів Донеччини до більш безпечних областей України."Рашисти добре знали, куди цілять і чого хочуть: вони хочуть посіяти паніку і страх, хочуть взяти у заручники якомога більше мирних людей", - наголосив Павло Кириленко.Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив , що внаслідок російського ракетного удару загинуло близько 30 мирних мешканців, іще понад 100 отримали поранення.

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