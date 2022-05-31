1 червня метро у Дніпрі знову стане платним
З 1 червня 2022 року у метрополітені Дніпра відновлять плату за проїзд, ціна поїздки - 8 грн
Про це повідомив технічний директор метрополітену Тарас Шевченко, передає пресслужба метро.
За його словами, відсутність оплати призвела до проблем з закупівлею витратних матеріалів для забезпечення роботи метрополітену.
“Ми розуміємо, що повна відсутність оплати не покриває наші витрати на закупівлю необхідних матеріалів, аби підтримувати життєдіяльність метрополітену”, - зазначив Шевченко.
Він додав, що метрополітен продовжить роботу як укриття. Тож під час повітряних тривоги вхід до станцій буде вільним для всіх громадян.
Для перевезень метро працюватиме з 5:36 до 21:05.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.29
Купівля 34.29Продаж 35.44
-
EUR
Купівля 36.15Продаж 37.66
- Актуальне
- Важливе