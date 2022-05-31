Про це повідомив технічний директор метрополітену Тарас Шевченко, передає пресслужба метро.

За його словами, відсутність оплати призвела до проблем з закупівлею витратних матеріалів для забезпечення роботи метрополітену.

“Ми розуміємо, що повна відсутність оплати не покриває наші витрати на закупівлю необхідних матеріалів, аби підтримувати життєдіяльність метрополітену”, - зазначив Шевченко.

Він додав, що метрополітен продовжить роботу як укриття. Тож під час повітряних тривоги вхід до станцій буде вільним для всіх громадян.

Для перевезень метро працюватиме з 5:36 до 21:05.