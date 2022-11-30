1 грудня відбудеться Київський Безпековий Форум

Про це йдеться на сайті Форуму.

Все задля Перемоги - саме таким є головне гасло КБФ, в рамках якого відомі світові та українські політики, дипломати та експерти обговорять головні завдання оборони України та зміцнення міжнародної солідарності проти російського ворога.

У рамках Форуму виступатимуть Президент Парламентської Асамблеї НАТО Жоель Гарріо-Майлям і Заступниця Державного секретаря США Вікторія Нуланд, Президент Європейської Ради у 2014-19 роках Дональд Туск і помічник Генерального секретаря НАТО з питань розвідки і безпеки Девід Кеттлер, чотиризіркові генерали Сполучених Штатів Девід Петреус і Веслі Кларк.

До Форуму звертатимуться Святлана Ціхановська, Президент Координаційної Ради Білорусі, і Алла Дудаєва, дружина Президента Ічкерії Джохара Дудаєва.

Плануються спеціальні звернення Нобелівської лауреатки миру 2022 року Олександри Матвійчук і Президента Атлантичної Ради Фредеріка Кемпа.

Відбудеться окрема посольська панель Форуму за участю Посла Великої Британії Мелінди Сіммонс, Посла Канади Лариси Ґаладзи, Посла Німеччини Анки Фельдгузен, Посла США в Україні Бріджит Брінк, Посла Франції Етьєна де Понсена, Посла Європейського Союзу і Голови Представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса.

Українські учасники Форуму включатимуть Голову КБФ, прем’єр-міністра України 2014-2016 років Арсенія Яценюка, Заступницю Голови Верховної Ради Олену Кондратюк, Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова, Віце-прем’єр-міністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину, Міністра оборони України Олексія Резнікова, Міського голову Києва Віталія Кличка, Голову Меджлісу Кримськотатарського народу Рефата Чубарова, народного депутата України Миколу Княжицького.

Київський Безпековий Форум, заснований Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», - головна платформа нашої держави для обговорення проблем війни і миру, національної і світової безпеки.

Пряма трансляція розпочнеться о 12.30 на ресурсах КБФ і наших медіа партнерів:

Facebook КБФ

Сайті КБФ

YouTube Фонду «Відкрий Україну»

YouTube каналі Арсенія Яценюка

Facebook Арсенія Яценюка

Серед інформаційних партнерів КБФ: Еспресо, UkraineWorld, Громадське радіо, Цензор.нет, Gazeta.ua, Гордон, Главком, Інтерфакс-Україна, Defense Express, ТВА.